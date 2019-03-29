 باحث بوكالة ناسا: وجود كائنات عاقلة في مجرات أخرى أمر وارد - بوابة الشروق
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باحث بوكالة ناسا: وجود كائنات عاقلة في مجرات أخرى أمر وارد

أحمد علاء
نشر في: الخميس 21 يوليه 2022 - 3:24 ص | آخر تحديث: الخميس 21 يوليه 2022 - 3:25 ص

قال الدكتور أحمد سليمان الباحث المصري بجامعة كالتك ومختبر الدفع الصاروخي بوكالة ناسا، إن وجود كائنات عاقلة في مجرات أخرى أمر يبقى واردا.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأربعاء، أن هناك المليارات من المجرات، وبداخل المجرات توجد مليارات النجوم، ما يعني أن الكون فسيح.

وتابع: "نحن نتحدث عن كون واحد.. من الممكن أن يكون هناك كون آخر مواز ونحن لا نعلم عنه شيئا.. وبالتالي ممكن أن تكون هناك حياة على كواكب أخرى".

وأكمل: "العلم التقط صورة أن هناك مجرات أخرى بعيدة عنا وتولدت في بداية الكون وتحوي مليارات النجوم.. لكن قد يتم التوصل إلى المزيد".

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