تركيا تجدد نفي مسؤوليتها عن هجوم دهوك بالعراق

جددت تركيا، اليوم الخميس، التأكيد على عدم مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في شمال العراق أمس وأسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 31 آخرين.

وذكر وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، لمحطة تي آر تي خبر التركية، أن "قوات الأمن التركية لم ولن تستهدف المدنيين إطلاقا.. وبحسب المعلومات الواردة من قواتنا المسلحة، لم ننفذ أي هجوم ضد المدنيين (في دهوك العراقية)".

وقال إن "على السلطات العراقية ألا تسقط في فخ التنظيمات الإرهابية بشأن هجوم دهوك".

وأضاف أن بلاده تقف إلى جانب الحكومة العراقية، وتعمل على مواجهة التنظيمات الإرهابية، التي قال إنها تواصل استهداف المدنيين.

وكانت وزارة الخارجية التركية دعت أمس السلطات العراقية إلى التعاون للكشف عن الجناة الحقيقيين للهجوم الذي وقع في دهوك.

وأكدت أن أنقرة ضد أي هجوم يستهدف المدنيين، مشددة على أن تركيا تكافح الإرهاب بشكل يتوافق مع القانون الدولي مع مراعاة عظمى لحياة المدنيين والبنية التحتية المدنية والصروح الثقافية والتاريخية وحماية الطبيعة.

وقرر المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي مساء أمس قيام وزارة الخارجية باستدعاء سفير تركيا لدى العراق وإبلاغه بقرار الحكومة العراقية بإدانة "الاعتداء التركي".