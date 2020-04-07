ميدو عن نقاط ضعف الزمالك: المثلوثي مفتاح الأهلي لحصد كأس مصر

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يرى أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، أن الدولي التونسي حمزة المثلوثي ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قد يكون مفتاح الأهلي لحصد كأس مصر.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك، في التاسعة من مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة، في نهائي مسابقة كأس مصر موسم 2020-2021.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية: «الزمالك لديه أزمة ونقطة سلبية في التعامل مع الكرات الطولية، وهذا ظهر جليًا خلال مباراتي غزل المحلة، وكذلك الأهلي في قمة الدوري».

وأضاف: «الزمالك لديه أزمة أيضا في الكرات الثانية، وإذا استغلها الأهلي سيضع الزمالك دوما في وسط ملعبه».

وواصل: «بالنسبة للأهلي، لابد أن يتم الضغط على حمزة المثلوثي باستمرار فهو يرتكب الأخطاء دوما عندما يتم الضغط عليه».

وختم حديثه قائلا: «لو بدأ حمزة المثلوثي في تشكيل الزمالك الأساسي، ضد الأهلي، سيكون مفتاح الأهلي للفوز إذا تم الضغط عليه باستمرار»