محافظ القاهرة يوقع بروتوكولا لتوفير برامج تأهيل وتشغيل شباب الخريجين

وقع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وليلى إسكندر وزير البيئة الأسبق، ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات (NASS) بروتوكول تعاون بشأن توفير برامج تأهيل وتشغيل لشباب الخريجين.

وأكد محافظ القاهرة، في بيان اليوم الخميس، أن هذا البرتوكول يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية واهتمام الدولة بالارتقاء بقدرات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل وتمكين الشباب من تنمية مهاراتهم بصورة احترافية وخلق كوادر شبابية بما يتفق مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأشار عبد العال، إلى أن محافظة القاهرة تضع ضمن أهم أهدافها الارتقاء بالإمكانيات البشرية وإعداد الكوادر التي تندمج في المجتمع، وتحويل الأفراد إلى أعضاء فاعلين منتجين يفيدون أنفسهم والمجتمع المحيط بهم بالتعاون مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، مشيرًا إلى أن هذا البرتوكول سيسهم في خلق فرص عمل فى الفترة المقبلة.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه بمقتضى هذا البروتوكول ستقوم المحافظة بالاشراف والمراقبة والمتابعة للبرامج التدريبية المتخصصة مهنيا وحرفيا التي ستقدمها الأكاديمية عن طريق أفضل الخبرات والكفاءات المؤهلة علمیًا في المجالات العلمیة والفنیة والتدریبیة والاستشاریة.

وأشار إلى أن التعاون بين المحافظة والأكاديمية سيشمل جميع مجالات التدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، والتعاون في مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وإقامة معارض تسويقية، وخلق فرص تدريبية مهنية مختلفة، إضافة إلى التنسيق والتعاون في أنشطة خدمة المجتمع، وتعظيم الاستفادة من طاقات الشباب المتدربة وتشجيعهم على المشاركة في الأنشطة المجتمعية والتطويعية، وخلق جيل واعي ومدرك لتحديات العصر الآنية والمستقبلية، بجانب التدريب الإداري والمهني، والتدريب على الحاسب الآلي، وإقامة ملتقيات توظيف وتوفير فرص عمل ومعارض تسويقية خاصة وأن الأكاديمية متخصصة في المدارس التطبيقية الفنية ولديها شراكات مع مؤسسات كبرى.

وشهد توقيع البرتوكول اللواء علاء رشاد سكرتير عام محافظة القاهرة، ودكتورة رانيا حسن رئيس جهاز شباب الخريجين، ولفيف من قيادات المحافظة.