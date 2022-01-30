محافظ الإسكندرية: حملات يومية لرفع مستوى الخدمات بقرية النخيل

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، باستمرار تحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءة النظافة العامة داخل قرية النخيل بنطاق حي العجمي.

وكثف حي العجمي، برئاسة السيد موسى، الحملات اليومية بقرية النخيل وذلك بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية ورفع أكثر من ٢٨٠ طن قمامة خلال الـ24 ساعة الماضية، وتطهير ورش القرية بالكامل بواسطة جهاز الضباب لمكافحة الحشرات وناقلات العدوى.

وأكدت محافظة الإسكندرية، في بيان، اليوم الخميس، أن جميع الأجهزة التنفيذية مستمرة في أعمال تحسين الخدمات في القرية، من خلال التنسيق مع جميع الجهات المعنية من شركة نهضة مصر والرصد البيئي والمتابعة الميدانية.