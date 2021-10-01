بولندا تبدأ في تقديم الجرعة الرابعة للقاحات كورونا ابتداء من غد الجمعة

قال وزير الصحة البولندي آدم نيدزيلسكي، إن بولندا سوف تبدأ في تقديم الجرعة الرابعة من لقاحات كورونا لمن تتراوح أعمارهم بين 60 و79 عاما ابتداء من غد الجمعة.



ونقلت وكالة الأنباء البولندية عن نيدزيلسكي القول إنه بالنسبة لأصحاب المناعة الأضعف، سوف تكون اللقاحات متاحة لهم من عمر 12 عاما. وقد حصل نحو 22.5 مليون شخص من تعداد سكان بولندا البالغ عددهم 40 مليون نسمة على أول جرعتين من لقاح كورونا، في حين حصل 11.9 مليون شخص على جرعة معززة.



وأوضح نيدزيلسكي أن متوسط حالات الاصابة اليومية التي تسجلها بولندا يبلغ 3000 حالة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تصل الحالات للذروة في النصف الثاني من شهر أغسطس المقبل، حيث من المتوقع أن تصل حالات الإصابة اليومية بكورونا 10 آلاف حالة.



وسجلت بولندا خلال سبعة أيام حتى 20 يوليو الجاري، 22 حالة وفاة بفيروس كورونا. وبلغت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة في مارس 2020 في بولندا 116 ألفا و480 .