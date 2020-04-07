هشام عبدالرسول: منتخب مصر سيعاني مع فيتوريا

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يرى هشام عبدالرسول نجم منتخب مصر الأسبق، أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، لن ينجح مع المنتخب الوطني في الفترة القادمة.

وأعلن اتحاد الكرة تعاقده مع روي فيتوريا، لمدة 4 سنوات مقبلة خلفًا لإيهاب جلال، الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

وقال هشام عبدالرسول نجم منتخب مصر السابق في تصريحات تليفزيونية: «منتخب مصر سيعاني بشكل كبير مع البرتغالي روي فيتوريا من أجل الصعود إلى كأس الأمم الإفريقية القادمة لأنه غريب على الكرة الإفريقية والمصرية لذلك لا أتوقع له النجاح».

وتابع: «أتمنى أن يخيب روي فيتوريا المدير الفني الجديد لمنتخب مصر ظني مع الفراعنة ويحقق كل البطولات التي يشارك فيها وتحقيق حلم الصعود للمونديال».