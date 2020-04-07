جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ566 مليون حالة

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 566 مليونا و802 ألف و702 إصابة.

وذكرت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و380 ألفا و835 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 90 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43.8 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 33.4 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون حالة وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ676 ألفا و217 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 525 ألفا و870 وفاة.