مقتل شخص وإصابة 25 بسبب إعصار في شرق الصين

ذكرت سلطات إدارة الطوارئ المحلية، اليوم الخميس، أن إعصارا ضرب مدينة ليانيوينقانج في مقاطعة جيانجسو شرقي الصين أمس الأربعاء، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 25 آخرين.



وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الخميس، بأن الإعصار اجتاح 11 قرية في أربع بلدات بمدينة ليانيوينقانج عند حوالي الساعة 12 ظهر أمس.



وبحسب تحقيق أولي فقد تأثر أكثر من 2200 شخص قروي بالكارثة، حيث تضرر ما يزيد على 640 منزلا بالاضافة إلى حوالي 250 هكتارا من الحقول الزراعية.



وهرع عمال الإنقاذ سريعا إلى موقع الحادث، حيث يتلقى المصابون العلاج حاليا وتتواصل أعمال الإغاثة في المناطق المتضررة.