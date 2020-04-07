وزير الخارجية العراقي يكشف تفاصيل جديدة تخص القصف التركي والحكومة تعلن الحداد

كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم الخميس تفاصيل جديدة تخص القصف التركي الذي استهدف محافظة دهوك الأربعاء، حسبما أفادت قناة السومرية نيوز.

ونقلت السومرية عن حسين قوله :"ذهبنا مع القادة العسكريين إلى مكان القصف ومسؤولين من الإقليم وأعضاء من البرلمان العراقي وكانت فاجعة".

وأضاف أنه كان هناك خلال عملية القصف: "ما بين 500-600 سائح أكثرهم من بغداد وجنوب العراق، واستشهد 9 أشخاص وأصيب 31 أخرون".

وقال الوزير العراقي: "إذا كانت هناك مشكلة بين الحكومة التركية وحزب العمال يجب ألا يتم تصدير المشكلة إلى داخل العراق"، وكشف أن "خبراء عسكريين عراقيين أثبتوا أن هذه الضربة من الجانب التركي".

وقرر العراق رفع شكوى لدى مجلس الأمن ضد تركيا. كما وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بحسب التلفزيون الرسمي، بإعداد ملف شامل لـ"الانتهاكات" التركية المستمرة وتقديمها إلى مجلس الأمن.

من ناحية أخرى جاء في بيان حكومي أن الكاظمي :"وجه بإعلان الحداد في العراق لمدة يوم واحد على أرواح شهداء القصف التركي".