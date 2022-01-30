البحرين وبريطانيا تبحثان سبل تعزيز مجالات التعاون المشترك بين البلدين

بحث وزير شؤون البلديات والزراعة البحريني المهندس وائل بن ناصر المبارك، مع سفير بريطانيا لدى البحرين رودي دارموند، سبل دعم وتعزيز أوجه مجالات التعاون المشترك.

واستعرض الجانبان خلال لقائهما، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية، اليوم الخميس، أوجه التعاون في مجال التشجير وتبادل الخبرات فيه، خصوصا وأن مملكة البحرين تعمل على تنفيذ استراتيجية وطنية للتشجير ضمن جهودها الرامية للوصول للحياد الصفري في العام 2060، بهدف مواجهة تحديات التغير المناخي وحماية البيئة.

وأثنى وزير الزراعة البحريني على الدور الذي يبذله السفير البريطاني في تقوية أواصر العلاقات الثنائية، منوهًا بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه علاقات الصداقة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة.

ومن جهته، أشاد السفير البريطاني بالتقدم المطرد الذي تشهده مملكة البحرين، متطلعاً إلى تعزيز العلاقات الثنائية ومجالات العمل المشترك، وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات.