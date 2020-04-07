مختبر الدفع الصاروخي بوكالة ناسا: لا صحة لوجود سجائر على سطح الفضاء

نفى الدكتور أحمد سليمان الباحث المصري بجامعة كالتك ومختبر الدفع الصاروخي بوكالة ناسا، ما تردد عن وجود سجائر على سطح الفضاء.

وقال خلال مقابلة مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأربعاء، أن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، موضحا أن العلم عندما يتوصل إلى شيء فيتم النشر في مجلات علمية مرموقة.

وأضاف: "الحديث عن وجود سجائر لدى فضائيين أمرٌ لا يوجد إسناد علمي له.. هذه مجرد شائعات متداولة".

ولفت إلى أن الكون يتسم بأنه فسيح، لذا يتم اكتشاف الجديد بشكل دائم، لافتا إلى زيارته إلى القطب الجنوبي ورفعه علم مصر هناك.

وتابع: "فخور جدا إني رفعت علم مصر على القطب الجنوبي عبر التليسكوب المصري.. كانت رحلة ممتعة.. القطب الجنوبي يشهد 24 ساعة نهار دائم".

وأفاد بأن درجة الحرارة هناك تصل إلى 60 درجة تحت الصفر وهو فصل الصيف، إلا أن شتاء القطب الجنوبي يصل إلى 90 درجة تحت الصفر ويكون في ظلام دامس.