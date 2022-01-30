أثار مقطع فيديو نشر على إنستجرام جدلا واستنكارا، بعد ما أظهر شخصية روزيتا في مدينة ملاهي «شارع سمسم» بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي تتجنب فتاتين من أصحاب البشرة السمراء، أرادتا مصافحتها.

وبحسب مقطع الفيديو الذي نشرته فضائية «يورونيوز عربية»، ابتعد العامل الذي يرتدي الدمية عن الصغيرتين مشيرا بعلامة «لا» بيده، وأثار الفيديو انتقادات كبيرة بعد نشره من قبل والدة إحدى الفتاتين.

واعتذرت ملاهي «شارع سمسم» التي ينتمي إليها العامل والواقعة في لانجورن خارج فيلادلفيا، ووعدت بمزيد من التدريب لموظفيها.

وفي بيان لها قالت الشركة: «إن الحديقة وموظفيها يمثلون المساواة بكل أشكالها، وإن الدمية لم تتعمد تجاهل الفتيات»، وأضاف البيان أن فناني الأداء لا يستطيعون في بعض الأحيان تلبية طلبات الزوار لمعانقتهم لأن الأزياء التي يرتدونها تحجب الرؤية.

فيما قال محامي العائلة إن الأسرة مرعوبة وخائفة من هذا الحادث، وأن الشعور بالألم امتد لأطفالهم.