وزيرة خارجية ألمانيا: تصريحات لافروف عن الاستيلاء على مناطق جديدة بأوكرانيا دعاية سياسية

وصفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، تبرير روسيا لعمليات استيلاء محتملة جديدة على أراض في أوكرانيا بأنه دعاية سياسية.

وقالت بيربوك في تصريحات لـ"دويتشه فيله" تم نشرها اليوم الخميس: "روسيا تستخدم حجة مختلفة في كل مرة. هذه المرة تقول إن الأمر يرجع للدعم العسكري".

يذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف هدد في تصريحاته أمس الأربعاء بالاستيلاء على أماكن أخرى بأوكرانيا، وبرر ذلك بصفة خاصة بتوريدات الأسلحة من الغرب لأوكرانيا.

وأشارت بيربوك إلى أن روسيا هاجمت بالفعل في الماضي أهدافا خارج المناطق المحتلة حاليا- مثل العاصمة الأوكرانية كيف- وقالت: "أي أن الأمر يتعلق حاليا فقط بدعاية سياسية جديدة من الجانب الروسي".

وعن علاقة ألمانيا بالصين التي لم تدر ظهرها لروسيا حتى بعد هجوم الأخيرة على أوكرانيا، قالت وزيرة خارجية ألمانيا إن الحكومة الاتحادية تتعامل مع استراتيجتها المستقبلية تجاه الصين "بجدية بالغة"، وأضافت: "لذا نفحص حاليا أوجه تبعيتنا بشكل مكثف. ولكن مثلما رأينا الوضع بالنسبة لروسيا، فإن هناك بعض الأشياء لا يمكن هدمها بين عشية وضحاها".