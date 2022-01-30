سيمنس الألمانية تفوز بعقد كبير لربط مزارع توليد الطاقة من الرياح

قالت مجموعة سيمنس انرجي الهندسية الألمانية العملاقة اليوم الخميس، إنها فازت بعقد كبير لربط العديد من مزارع توليد طاقة من الرياح بما يمكن من نقل 8ر1 جيجاوات من الطاقة من بحر الشمال الذي تطل عليه ألمانيا إلى البر.

وقالت الشركة إن تلك الكمية من الطاقة ستلبي احتياجات 8ر1 مليون شخص ، وهو أكبر عقد تحصل عليه سيمنس على الإطلاق لربط الشبكات البحرية.

وقالت سيمنس انرجي إن العميل هو شركة أمبريون لتشغيل شبكات نقل الكهرباء، وإن قيمة العقد في النطاق الأعلى لرقم مليوني من ثلاث خانات.

وقالت دوائر صناعية إن المبلغ يقترب من مليار يورو (مليار دولار).

ومن المقرر أن تدخل عمليات الربط حيز التنفيذ في عام 2028.