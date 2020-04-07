المطرب أدهم سليمان لشيرين عبد الوهاب: ما تهينيش نفسك وتاريخك أكتر من كده

وجه المطرب أدهم سليمان، رسالة للفنانة شيرين عبد الوهاب بعد تصريحاتها ضد زوجها السابق حسام حبيب.

وقال أدهم عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، «أستاذه شيرين كفايه كده الله لا يسيئك، ما تهينيش نفسك وتاريخك أكتر من كده، ولو حضرتك اللي صح فالراجل ساكت وماتكلمش ولا غلط ربع غلطك».

وكشف أدهم سليمان عن رؤيته للفنان حسام حبيب في أحد المرات، قائلا: «المرة الوحيدة اللي شفت فيها حسام حبيب بيتكلم كانت توبيخ وكلام شديد (لأبوه) عشان غلط ف شيرين اللي كانت (مراته)».

وأوضح: «وقتها وعشان أبوه هو اللي سبق واتكلم في الأول كلام خاص مايصحش يتقال، شوف بقا شيرين اتكلمت كام مرة بالغلط وغلطت فحق عمرو دياب وتصريح تاني غلطت فمصر كلها قبل كده واتوقفت وغيره وغيره».