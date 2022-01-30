بنك إتش إس بي سي يخرج من روسيا بعد الاتفاق على بيع فرعه إلى إكسبوبنك

وافق بنك إتش.إس.بي.سي البريطاني على بيع فرعه الروسي إلى بنك إكسبوبنك الروسي ليكون أحدث بنك دولي يغادر روسيا بعد غزوها لأوكرانيا في أواخر فبراير الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن البنك الموجود مقره في لندن قوله إنه توصل إلى اتفاق لبيع الفرع الروسي دون الكشف عن سعر الصفقة.

كانت بلومبرج قد ذكرت في وقت سابق من الشهر الحالي أن هناك محادثات لبيع الفرع إلى إكسبوبنك.

وقال إتش.إس.بي.سي في البيان إنه "بعد مراجعة استراتيجية وقع إتش.إس.بي.سي اتفاقا لبيع 100% من حصته في إتش.إس.بي.سي بنك (الروسي) إلى إكسبوبنك.. يحتاج اتمام الصفقة إلى موافقات من السلطات الروسية. ومع هذا الاتفاق سيخرج إتش.إس.بي.سي جروب من كل عملياته في روسيا".

يذكر أن إتش.إس.بي.سي يمتلك فرعا واحدا و249 موظفا في روسيا حتى نهاية حزيران/يونيو 2021. وبلغ إجمالي حجم أصول الفرع الروسي حوالي 90 مليار روبل (6ر1 مليار دولار) في ذلك الوقت.

وقالت مصادر مطلعة روسية في وقت سابق إن السلطات الروسية تعتزم مراجعة الطلبات الفردية لبيع فروع البنوك الأجنبية في روسيا دون قرار بفرض حظر كامل على بيع هذه الفروع، وأن الحكومة ستدرس كل طلب وتتخذ القرار بشأن السماح باتمام صفقة البيع أو رفضها وفق مصالح الدولة.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن أليكسي مويسيف نائب وزير مالية روسيا قوله في الأسبوع الماضي إن البنوك الأجنبية لن تتمكن من بيع فروعها أو أصولها في روسيا مادامت فروع البنوك الروسية في الخارج خاضعة للعقوبات الغربية ومحرومة من حق ممارسة نشاطها بشكل طبيعي.

وأضاف مويسيف إن اللجنة الحكومية المعنية بمراجعة الاستثمارات الأجنبية في روسيا سترفض أي طلب للحصول على موافقة على بيع فروع البنوك الأجنبية.