أفغانستان: القبض على 180 رجلا بتهم جنائية مختلفة في قندوز خلال 3 أشهر

قال مسؤولون أمنيون في إقليم قندوز الواقع شمالي أفغانستان، إنهم قاموا خلال الأشهر الثلاثة الماضية بإلقاء القبض على 180 رجلا بتهم جنائية مختلفة في المدينة التي تحمل نفس الاسم ومناطق مختلفة بالإقليم.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" اليوم الخميس عن قيادة شرطة قندوز القول، إنه تم إلقاء القبض على هؤلاء الرجال على خلفية جرائم مختلفة من بينها السطو المسلح، وتهريب المخدرات، والقتل.

وقال قاري بختيار معاذ، مدير قيادة شرطة قندوز: "قمنا خلال الأشهر الثلاثة الماضية بإلقاء القبض على 180 شخصا لارتكابهم جرائم مختلفة، تتضمن الفساد الأخلاقي والخطف وحيازة سلاح بشكل غير قانوني. وقمنا بالإضافة إلى ذلك، بمصادرة كمية كبيرة من المخدرات منهم أيضا".

وأوضحت إدارة مكافحة المخدرات في قندوز، أنه تم مصادرة ما يقرب من طنين من المخدرات وبعض الأسلحة من هؤلاء الرجال.

ومن جانبه، قال سميح الحق نافذ، مدير إدارة مكافحة المخدرات في قندوز لقناة "طلوع نيوز": "صادرنا خلال الأشهر الثلاثة الماضية على نحو طنين من أنواع مختلفة من المخدرات من الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم".

ويطالب مواطنو قندوز المؤسسات المعنية بتسليم الأشخاص المعتقلين إلى السلطات لمعاقبتهم.