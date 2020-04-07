رانيل ويكريمسينجه يؤدي اليمين الدستورية كرئيس لسريلانكا

أدى رانيل ويكريمسينجه، اليوم /الخميس/ اليمين الدستورية كرئيس لسريلانكا، بعد فوزه في تصويت جري بالبرلمان أمس.

وذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية، أن ويكريمسينجه أدى اليمين أمام كبير القضاة، جايانثا جاياسوريا، في حفل أقيم بمقر البرلمان في العاصمة (كولومبو) فيما من المقرر أن يقوم في وقت لاحق باختيار رئيس وزراء جديد للبلاد.

وقد تولي ويكريمسينجه مهام الرئاسة بشكل مؤقت يوم الجمعة الماضي عقب فرار الرئيس جوتابايا راجاباكسا إلى الخارج يوم الأربعاء الماضي، وإعلانه الاستقالة بعد احتجاجات حاشدة استمرت شهورا على الانهيار الاقتصادي في البلاد.

يشار إلى أن سريلانكا غارقة في أزمة اقتصادية غير مسبوقة أدت إلى حالة من عدم اليقين السياسي .. وتعاني سريلانكا من نقص في الأموال لدفع ثمن واردات الضروريات الأساسية مثل الغذاء والأسمدة والأدوية والوقود لسكانها البالغ عددهم 22 مليون نسمة.

وتسعى سريلانكا إلى الحصول على مساعدة من صندوق النقد الدولي ودائنين آخرين، لكن كبار المسئولين يقولون إن مواردها المالية سيئة للغاية لدرجة أن الحصول على خطة إنقاذ أصبح أمرا صعبا.