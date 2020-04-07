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شارك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في جنازة زوجته الأولى إيفانا، إلى جانب أولاده وزوجته الحالية، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

وحضر ترامب مراسم توديع طليقته إيفانا في كنيسة بمدينة مانهاتن، حسب مقطع فيديو للجنازة.

وأعلن الرئيس الأمريكي السابق وفاة زوجته السابقة إيفانا ترامب، في وقت سابق، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وقال إنه يشعر بالحزن الشديد لإعلان أحبائها بهذا الخبر، مشيرا إلى أن زوجته السابقة توفيت في منزلها في مدينة نيويورك عن عمر ناهز الـ73 عاما.

ولفت رئيس الولايات المتحدة السابق إلى أنه فخور بأبناء زوجته السابقة وهم إريك، ودونالد جونيور، وإيفانكا، مشيرا إلى أن إيفانا كانت أيضا فخورة بهم لأنها كانت امرأة رائعة.