نائب المستشار الألماني: إمدادات الغاز ليست كافية لفصل الشتاء المقبل



قال نائب المستشار الألماني ووزير الطاقة روبرت هابيك، اليوم الخميس، إن ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى البقاء على استعداد في حالة ما إذا قررت روسيا إيقاف صنبور خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 1"، وذلك بعد ساعات فقط من بدء تدفق الغاز مرة أخرى عند حوالي 40 في المائة من السعة القصوى لخط الأنابيب.



وقال هابيك، حسبما نقلت شبكة "سي.إن.إن." الأمريكية: "لا يمكننا الاعتماد على التزامات غازبروم، مضيفا: "إمدادات الغاز بنسبة 40% ليست كافية لفصل الشتاء القادم.. تستخدم روسيا قوة كبيرة للغاية لابتزاز أوروبا وألمانيا".



وكانت شحنات الغاز عبر "نورد ستريم 1" قد انخفضت بنسبة 60% خلال الأسابيع الأخيرة بينما أدت فترة الصيانة السنوية من 11 يوليو إلى 21 يوليو إلى خفض تدفقات الغاز إلى الصفر، وقد أعادت شركة "غازبروم" في وقت سابق اليوم الخميس تشغيل تدفقات الغاز عند نفس المستوى الأدنى كما كان قبل إغلاق خط الأنابيب لأعمال الصيانة.