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أعداد جريدة الشروق
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القوى السياسية العراقية تطالب الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأمن

بغداد (د ب أ)
نشر في: الخميس 21 يوليه 2022 - 11:02 م | آخر تحديث: الخميس 21 يوليه 2022 - 11:02 م

 

طالبت الرئاسات وقادة القوى السياسية والأحزاب والكتل الوطنية العراقية، مساء اليوم الخميس، الحكومة العراقية باتخاذ كل الإجراءات والخطوات اللازمة لحماية أمن العراق وسيادته، ومنع تكرار الاعتداءات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الرئاسات وقادة القوى السياسية والأحزاب والكتل الوطنية العراقية وممثلوهم مساء اليوم في القصر الحكومي ببغداد، بدعوة من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي للتباحث في مستجدات الأوضاع الأمنية التي فرضها الاعتداء التركي على الأراضي العراقية في محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق، حسب بيان للحكومة.

واستعرض رئيس الحكومة العراقية أمام المجتمعين الموقف السياسي والميداني وتطوراتهما وعملية الإعتداء التركي ومتابعة الحكومة لذوي الشهداء والجرحى، والإجراءات المتخذة في مستويات مختلفة للدفاع عن السيادة العراقية والخطوات الأمنية والسياسية والدبلوماسية التي اتخذتها الحكومة، فضلاً الشكوى التي سيقدمها العراق إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، وطبيعة الموقف الدولي في إدانة الاعتداء.

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