مرتضى منصور يجتمع بلاعبي الزمالك قبل نهائي الكأس

حرص مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على دعم ومساندة لاعبي القلعة البيضاء قبل المواجهة المصيرية والحاسمة أمام الأهلي، اليوم الخميس، على ستاد القاهرة، في نهائي كأس مصر نسخة الموسم الماضي 2021/2020.

ونشر مرتضى منصور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الخميس، صورًا خلال اجتماعه بلاعبي الزمالك قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي بنهائي الكأس، معلقًا عليها:" رئيس نادي الزمالك يجتمع مع فريق كرة القدم تشجيعًا لهم على حصد اللقب وإسعاد الجماهير".

ويتفوق الأهلي على الزمالك فيما يخص الأكثر تتويجًا بلقب كأس مصر، حيث توج المارد الأحمر بالكأس 37 مرة مقابل 27 للقلعة البيضاء.

والتقى الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 18 مرة، حقق الأهلي الفوز في 9 مناسبات، مقابل 8 انتصارات للزمالك، فيما تقاسم الفريقان اللقب مرتين، الأولى موسم 1942-1943 حيث لم تلعب المباراة النهائية، والثانية موسم 1957-1958، بعد التعادل في المباراة الأولى بنتيجة 0-0، والتعادل في المباراة المعادة بنتيجة 2-2.