 مرتضى منصور يجتمع بلاعبي الزمالك قبل نهائي الكأس - بوابة الشروق
الخميس 21 يوليه 2022 12:58 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من سيحسم بطولة كأس مصر لموسم 2021؟
النتـائـج تصويت

مرتضى منصور يجتمع بلاعبي الزمالك قبل نهائي الكأس

محمد ثابت
نشر في: الخميس 21 يوليه 2022 - 12:52 م | آخر تحديث: الخميس 21 يوليه 2022 - 12:52 م

حرص مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على دعم ومساندة لاعبي القلعة البيضاء قبل المواجهة المصيرية والحاسمة أمام الأهلي، اليوم الخميس، على ستاد القاهرة، في نهائي كأس مصر نسخة الموسم الماضي 2021/2020.

ونشر مرتضى منصور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الخميس، صورًا خلال اجتماعه بلاعبي الزمالك قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي بنهائي الكأس، معلقًا عليها:" رئيس نادي الزمالك يجتمع مع فريق كرة القدم تشجيعًا لهم على حصد اللقب وإسعاد الجماهير".

ويتفوق الأهلي على الزمالك فيما يخص الأكثر تتويجًا بلقب كأس مصر، حيث توج المارد الأحمر بالكأس 37 مرة مقابل 27 للقلعة البيضاء.

والتقى الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 18 مرة، حقق الأهلي الفوز في 9 مناسبات، مقابل 8 انتصارات للزمالك، فيما تقاسم الفريقان اللقب مرتين، الأولى موسم 1942-1943 حيث لم تلعب المباراة النهائية، والثانية موسم 1957-1958، بعد التعادل في المباراة الأولى بنتيجة 0-0، والتعادل في المباراة المعادة بنتيجة 2-2.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك