ولي عهد البحرين يؤكد أهمية تنمية العمل المشترك مع أمريكا ودفعه لآفاق أرحب

قال ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، إن العلاقات الثنائية الراسخة التي تربط مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة جسدتها الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وما تشهده مسارات التعاون المشتركة من تطورٍ ونماءٍ مستمر على كافة الأصعدة.



وأكد الأمير سلمان، خلال لقائه سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية، اليوم الخميس، أهمية مواصلة وتنمية أوجه العمل المشترك والدفع بها نحو آفاقٍ أرحب بما يصب في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة، مضيفا أن العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط البلدين تحظى باهتمامٍ متبادل وحرصٍ مستمر على توسيع أطر التعاون والتنسيق المشترك، والمضي بها قدمًا إلى مستويات أرحب في مختلف المجالات.



واستعرض خلال اللقاء جهود مملكة البحرين وحفاظها على تصنيفها ضمن الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول بمجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام الخامس على التوالي.



وأكد الجانبان على الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة في المجالات الدفاعية والأمنية والاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين وذلك بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية على جميع الأصعدة، بالإضافة لمناقشة آخر المستجدات ومجمل التطورات ذات الاهتمام المتبادل على الصعيدين الإقليمي والدولي.