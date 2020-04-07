رغم عودة يونايتد أيرلاينز إلى تحقيق الأرباح المستثمرون يشعرون بخيبة أمل

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أعلنت شركة الطيران الأمريكية يونايتد أيرلاينز عودتها إلى تحقيق الأرباح خلال الربع الثاني من العام وذلك بعد فترة طويلة من الخسائر.

وأعلنت شركة الطيران التي تتخذ من مدينة شيكاغو الأمريكية مقرا لها عن أرباح قدرها 329 مليون دولار في إعلانها الأربعاء بعد إغلاق سوق الأسهم الأمريكية.

وقبل عام، أظهرت الميزانية العمومية خسائر قدرها 434 مليون دولار.

وبلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 1ر12 مليار دولار، بزيادة نسبتها 6% مقارنة بالربع الثاني من عام 2019، قبل تفشي جائحة كورونا.

وقال سكوت كيربي الرئيس التنفيذي للشركة الأمريكية في بيان: "إنني ممتن لفريق يونايتد الذي كافح من خلال تحديات نظامية صارمة أثرت على جميع شركات الطيران العالمية لخدمة عملائنا".

وأضاف: "من الجيد العودة إلى تحقيق الأرباح ، بيد أنه يتعين علينا مواجهة ثلاثة مخاطر يمكن أن تنمو خلال الأشهر 6-18 المقبلة".

وتوقع محللون تحقيق أرقام أفضل خلال الربع، ولم يلق التقرير الربع سنوي استقبالا جيدا من قبل المستثمرين، حيث انخفضت الأسهم في البداية بشكل كبير في تداولات ما بعد ساعات العمل.