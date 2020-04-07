موسم جديد من زقاق المدق على مسرح البالون

كشف الفنان حسان العربي، عن إعادة عرض مسرحيته "زقاق المدق" في موسم جديد، وذلك خلال الفترة المقبلة، على خشبة مسرح البالون.

وقال العربي أحد أبطال العرض - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه عقب النجاح الجماهيري الكبير الذي حققته المسرحية في المواسم السابقة وكان آخرها في شهر يونيو الماضي، تقرر تقديم موسم جديد عرض على خشبة مسرح البالون بالقاهرة.

"زقاق المدق" بطولة دنيا عبدالعزيز، حسان العربي، بهاء ثروت، مجدى فكرى، بثينة رشوان، شمس أحمد صادق، سيد جبر، عبدالله سعد، حسان العربى، سيد عبدالرحمن، مروة نصير، مراد فكرى، هانى عبدالهادى، عصام مصطفى، أحمد شومان، محمد النوبى، إبراهيم غنام، صابر عبدالله، ديكور محمد الغرباوى، ملابس وأزياء مروة عودة، موسيقى وألحان أحمد محيى، توزيع موسيقى ديفيد داوود، إنتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية بقيادة الفنان صلاح الدين لبيب، ومن إخراج واستعراضات عادل عبده.

وتعد "زقاق المدق" واحدة من أهم روايات نجيب محفوظ نشرت عام 1947 وتتخذ الرواية اسمها من أحد الأزقة المتفرعة من حارة الصنادقية بمنطقة الحسين بحي الأزهر الشريف بالقاهرة.

وتدور أحداث الرواية في هذا الزقاق الصغير في أربعينيات القرن الماضي، وحولت هذه الرواية إلى فيلم سينمائي حمل نفس اسم الرواية، قامت ببطولته الفنانة شادية، تدور أحداث القصة في فترة الأربعينيات والحرب العالمية الثانية وتأثيرها على المصريين.



