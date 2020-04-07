ذكرت وكالة حرس الحدود البولندية، أن عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى بولندا، ارتفع إلى 4.92 مليون لاجئ، منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 من شهر فبراير الماضي.

وأوضحت الوكالة -وفقا لراديو بولندا اليوم الخميس- أن البلاد استقبلت أمس الأربعاء نحو 23 ألفا و500 لاجئ وافد من أوكرانيا، مقابل 21 ألفا و700 لاجئ في اليوم السابق عليه، فيما غادر أكثر من 3 ملايين لاجئ البلاد عائدين إلى أوكرانيا وذلك منذ فبراير الماضي.

يشار إلى أن بولندا مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.