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خاض نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الخميس أولى تدريباته في جامعة كاليفورنيا بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام غريمه التقليدي نادي برشلونة في «الكلاسيكو الودي».

وبدأ النادي الملكي تدريباته البدنية بصالة الألعاب الرياضية المتواجدة بالحرم الجامعي وبعدها بدأ التدريبات على أرضية ملعب الجامعة حيث تدرب الفريق على الاستحواذ على الكرة والتحكم فيها والتعامل معها قبل تنفيذ التدريبات الهجومية على هدف واحد. واختتم الفريق التدريبات باللعب في مساحات ضيقة.

جدير بالذكر أن ريال مدريد سيواجه برشلونة يوم السبت المقبل ثم سيواجه فريق أمريكا المكسيكي في مدينة سان فرانسيسكو يوم 26 من شهر يوليو ويختتم جولته بمواجهة يوفنتوس في مدينة لوس أنجلوس في الثلاثين من ذات الشهر.

جدير بالذكر أن ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي يستعد لمباراة السوبر الأوروبي أمام آنتراخت فرانكفورت بطل الدوري الأوروبي الموسم الماضي والتي ستُقام يوم 10 من شهر أغسطس المقبل.