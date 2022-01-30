البيت الأبيض يعلن إصابة الرئيس جو بايدن بفيروس كورونا

أعلن البيت الأبيض عن إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه يعاني من أعراض خفيفة جدُا.

وذكر في بيان له، مساء الخميس، أن الرئيس الأمريكي حصل على الجرعات الكاملة من لقاح كورونا، إضافة إلى جرعتين تعزيزيتين، قائلا إن بايدن، سوف يعزل في البيت الأبيض، وسيواصل تنفيذ جميع التزاماته بشكل كامل خلال ذلك الوقت.

وأوضح أن «بايدن» أجرى اتصالات هاتفية مع أعضاء من موظفي البيت الأبيض هذا الصباح، وسيشارك في اجتماعاته المخطط لها في البيت الأبيض اليوم، عبر الهاتف وتطبيق Zoom من مقر الإقامة.

ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي سيواصل العمل من البيت الأبيض خلال فترة العزل، حتى ظهور نتيجة التحليل السلبية، وذلك تماشياً مع بروتوكول البيت الأبيض لحالات كورونا الإيجابية.

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