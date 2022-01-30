وكيل شباب ورياضة الغربية يهنئ ندى فايز لفوزها بذهبية إفريقيا بالجودو للناشئات

هنأ يسري الديب وكيل وزاره الشباب والرياضة بالغربية، اللاعبة ندى فايز لاعبه نادي ٢٣ يوليو والتي حققت اليوم الفوز بالذهبية في بطولة إفريقيا لناشئات الجودو التي أقيمت في نيروبي بكينيا.

ووجه الديب الشكر لجميع الأبطال المحققه مراكز متقدمة بالبطولات العالمية، كما حثهم على مواصلة النجاحات، وتحقيق أعلى المراكز.

كما عبر عن سعادته الكبيرة بالإنجازات الرياضية الرائعة للفرق الرياضية في مختلف الألعاب والتقدم الكبير في مستوى الفرق الرياضية بالأندية المختلفة بقطاع الشباب والرياضة بالغربية.

وقال وكيل الوزارة في تصريحات صحفية إن الدعم والرعاية غير المسبوقة التي يقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنظومة الرياضية ككل وخاصة للأبطال الرياضيين ممن يرفعون علم مصر في شتي المحافل الدولية، ارتكزت عليه استراتيجية الوزارة خلال السنوات القليلة الماضية من خلال توجيه شتي الدعم والرعاية للرياضات الفردية، خاصة التي تمتلك منها مصر رصيداً من الأبطال القادرين على المنافسة وتحقيق مراكز وميداليات عالمية وأوليمبية، ووضع أبطالنا في تلك اللعبات في المكانة التي يستحقونها من الناحية الشعبية والجماهيرية، وأصبحت جماهير الرياضة المصرية تتابع منافساتهم العالمية والأوليمبية.