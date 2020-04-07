تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية فعاليات قافلة مبادرة " عنيك في عنينا " للحد من مسببات العمى التي نظمتها مؤسسة صناع الخير للتنمية والبنك الأهلي المصري بقرية دمشيت بمركز ومدينة طنطا وقرية محلة أبو علي بمركز ومدينة المحلة الكبرى وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوفير الخدمة الطبية لأكبر عدد من المواطنين بالمحافظة، حيث تم توزيع 667 نظارة طبية بالمجان.

وأشاد المحافظ بجودة النظارات الطبية التي تم توزيعها بالمجان مع الأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما أشاد بجهود مؤسسة صناع الخير بالتعاون مع البنك الأهلي المصري في تنظيم سلاسل قوافل لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية في مجال مكافحة العمى في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمراكز المحافظة.

وكان محافظ الغربية قد اطلع علي تقريراً مفصلا عن فعاليات القافلة والتي شملت توقيع الكشف علي عيون 1121مواطنا من أهالي القرية والقرى المجاورة بالإضافة إلى صرف الأدوية بالمجان لعدد 711 مواطن وتشخيص احتياج 332 مواطن لإجراء عمليات جراحات عيون مختلفة سوف يتم التجهيز لأجراء تلك العمليات قريبا.

وأوضح رحمي أن مبادرة «حياة كريمة» تواصل أعمالها من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين، ورفع مستوى معيشتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، من خلال نشر القوافل الطبية، وإنشاء المجمعات الخدمية والمستشفيات والمدارس، وتوصيل خطوط المياه الصالحة للشرب، ومشروعات الصرف الصحي، وتوصيل الغاز الطبيعي، وغيرها من المشروعات التي تهدف إلى التطوير وتحقيق التنمية من أجل الارتقاء بالمواطن .

ومن جانبه أشار الدكتور محمد عبد الجليل مدير إدارة المشروعات بصناع الخير إلى أن القافلة تأتي في إطار التعاون الدائم بين صناع الخير وشركاء التنمية وبخاصة البنك الأهلي المصري وبرعاية كريمة من دولة رئيس مجلس الوزراء وبإشراف السيدة الوزيرة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي وبمتابعة وتنسيق كامل مع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وذلك بهدف تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية في مجال العيون لكل أهالي قرى "حياة كريمة" في الغربية.