شركة لاتام الجوية اللاتينية تطلب 17 طائرة إيه 321 نيو من إيرباص

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أعلنت شركة إيرباص الأوروبية المصنعة للطائرات، اليوم الخميس، أن شركة "لاتام" -أكبر شركة طيران في أمريكا اللاتينية- طلبت 17 طائرة طراز إيه 321 نيو للمسافات المتوسطة.

يشار إلى أن طائرات إيه 321 نيو تتمتع بأطول جسم في عائلة إيه 320 من إيرباص، حيث تسع لما بين 180 إلى 220 راكبا في تصميم داخلي من فئتين.

ووافقت لاتام أيضا على تعزيز أسطولها بإصدار طويل المسافة من الطائرة التي شرعت في القيام بأولى رحلاتها في منتصف يونيو.

أدلت إيرباص بهذا الإعلان خلال معرض فارنبره الجوي في بريطانيا. وهذا هو أول معرض كبير في الصناعة منذ بدأت جائحة كورونا ولكن الطلبات الجديدة للطائرات ضعيفة حتى الآن.

وطلبت شركة دلتا الجوية الأمريكية 12 طائرة صغيرة طراز إيه 220 أمس الأول الثلاثاء، بينما وقعت شركة الطيران البريطانية منخفض التكلفة إيزي جيت على طلب تم الكشف عنه بالفعل لـ56 طائرة.

وقبل الجائحة، كانت إيرباص تحصل على مئات الطلبات خلال المعرض التجاري الواقع خارج لندن.