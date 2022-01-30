نقص خامات الإنتاج وتراجع القوى الشرائية يضربان توكيلات الملابس فى مصر



جمعة: قيود الاستيراد أثرت على السوق وضاعفت أسعار ملابس التوكيلات

شهدت غالبية توكيلات الملابس العاملة فى السوق المصرية، نقصا كبيرا فى الملابس الجاهزة لديها خلال الفترة الاخيرة، بسبب قلة الخامات المستوردة إلى جانب عدم قدرة هذه التوكيلات على الشراء بسبب تراجع حجم القوى الشرائية.

وفى جولة لـ«الشروق» فى توكيلات «ديفاكتو، إل سى واكيكى، ماكس، ريفان، اتش آند أم»، وهى توكيلات أجنبية تعمل فى مصر، وجدت أن هناك نقصا كبيرا فى المعروض من الملابس غير مسبوق فى الأعوام السابقة حتى فى ظل جائحة كورونا.

فيما قال محمود جمعة، عضو شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القليوبية، إن قيود الاستيراد الأخيرة فى قطاع الملابس أثرت على السوق بشكل كبير، لافتا إلى أن الغرض منها كان غلق باب الاستيراد بشكل غير مباشر على المنتجات المستوردة من الخارج.

وكان البنك المركزى، قرر فى فبراير الماضى، وقف التعامل بمستندات التحصيل فى جميع العمليات الاستيرادية، والاعتماد على فتح الاعتمادات المستندية ضمن إجراءاته لحوكمة الاستيراد، وهو ما فرض قيودا على استيراد السلع المستوردة خاصة تامة الصنع، قبل أن يعود للتعامل بمستندات التحصيل لمدخلات الإنتاج فقط، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد مطالب عديدة من المصانع العاملة بالسوق.

ولفت جمعة، إلى أن قيود الاستيراد صنعت أزمة كبيرة فى القطاع، نظرا لأن غالبية الخامات التى تعمل بها المصانع مستوردة، وهو ما أدى إلى تعطل حركة المصانع، موضحا أن خطوط إنتاج غالبية التوكيلات الأجنبية فى مصر تعتمد بنسبة كبيرة على الخامات المستوردة من الخارج، وهو ما أدى إلى وجود أزمة فى توافر المنتجات بالسوق المحلية.

وأضاف أن قلة المعروض من الخامات أدت إلى تضاعف أسعارها، مشيرا إلى أن أسعار الخامات ارتفعت عالميا بنحو 40%، ونظرا لقلتها بالسوق المحلية ارتفع السعر مرة أخرى وفقا لقانون العرض والطلب.

وتابع أن المصنعين لن يقبلوا على استيراد نفس الكميات المعتادة قبل الأزمة، رغم استثناء الرئيس عبدالفتاح السيسى، مستلزمات الإنتاج من الاعتمادات المستندية، موضحا أن حركة المبيعات تراجعت بنسبة كبيرة جدا، لذلك تحاول تلك المصانع والتوكيلات الحد من إنتاجها لتقليص خسائرها.

ويرى جمعة، أن المصانع ستتوجه إلى تصنيع الملابس الشتوى بداية من النصف الثانى من الشهر الجارى، متوقعا استمرار قلة المعروض من الملابس الصيفى حتى نهاية الموسم، مضيفا أن خامات الملابس الشتوى متوفرة حاليا بنسبة كافية عكس الموسم الصيفى الجارى الذى بدأ بقيود على استيراد الخامات.

من جانبه قال مصدر بغرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، أحد الموردين لكبرى توكيلات الملابس فى مصر، إن حجم المعروض من الملابس تراجع فى التوكيلات الأجنبية، منذ شهر مايو الماضى، والتى يعتمد عليها عدد كبير من المواطنين فى الشراء من الطبقة المتوسطة.

وأضاف المصدر الذى فضل عدم نشر اسمه لـ«الشروق»، أن هذه التوكيلات لديها خطوط إنتاج محلية فى مصر بمختلف المدن الصناعية فى أكتوبر والعاشر وبورسعيد، لكن دائما تعتمد على المادة الخام المستوردة كعنصر أساسى فى العملية الإنتاجية، مشيرا إلى أن أزمة الحرب الروسية الأوكرانية أثرت بشكل كبير على سلاسل الإمداد، تزامنا مع القرارات الداخلية فى السوق المحلية للحد من الاستيراد.

وتابع المصدر أن تراجع حجم القوى الشرائية وارتفاع تكاليف استيراد الملابس من الخارج، عاملان أساسيان وراء نقص المعروض من الملابس.

ولفت إلى أن نقص المعروض من ملابس التوكيلات أعطى المنتج المصرى ميزة تنافسية بعدما أصبح سعر «المحلى» أقل من المستورد بنسبة 50%، مضيفا أن 90% من المعروض من الملابس فى السوق من إنتاج المصانع المصرية.

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