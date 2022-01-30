الطب البيطري بشمال سيناء: القضاء على الكلاب الضالة في نطاق العريش

أكدت الدكتورة عبير حجاب مدير مديرية الطب البيطري بشمال سيناء، استمرار حملات القضاء على ظاهرة الكلاب الضالة، بناءً على شكاوى المواطنين، وفقًا لجدول زمني.



وأشارت الدكتورة عبير حجاب، إلى القضاء على 37 كلبا ضالا في نطاق مركز ومدينة العريش، مؤكدا التنسيق مع مديريات الأوقاف والأمن والصحة والبيئة ومجالس المدن؛ للاتفاق على بروتوكولات جديدة للقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة وباستخدام طعوم "الاستركنين" لتحقيق أفضل نتائج.



وأشارت مديرة الطب البيطري، إلى توفر طعوم السعار وتراخيص الكلاب في عموم الوحدات الطبية بمراكز المحافظة.