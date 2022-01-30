بريطانيا تعتزم إرسال المزيد من الأسلحة لأوكرانيا لدعمها ضد روسيا

تعتزم الحكومة البريطانية إرسال المئات من الطائرات بدون طيار والأسلحة المضادة للدبابات والعشرات من قطع المدفعية إلى أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة لمساعدتها في التصدي للغزو الروسي.



ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" عن وزير الدفاع بن والاس القول إن هذا سيعقبه ارسال أنظمة رادار مضادة للبطاريات وأكثر من خمسة آلاف طلقة للمدفعية الموجودة لدى أوكرانيا وتعود للحقبة السوفيتية.



وأكدت وزارة الدفاع أن هذا العتاد سيساعد في دعم قدرة أوكرانيا على التصدي لاستخدام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "العشوائي" للمدفعية.



وقال والاس إن "حجم ومدى المعدات التي نقدمها يعكسان قوة إصرارنا".



وأضاف: "بالتعاون مع شركائنا الدوليين، سنضمن أن يكون لدى أوكرانيا المعدات اللازمة للدفاع عن نفسها ضد الغزو غير الشرعي لبوتين".