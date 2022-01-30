استمرار حمله الحمى القلاعية والوادي المتصدع ببورسعيد

قال الدكتور عاطف عيسى مدير عام مديريه الطب البيطري بمحافظة بورسعيد، إن الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع متواصلة.

وقامت الدكتوره عزة ناجى والدكتورة إنجى الشبينى وإشراف الدكتوره أماني راضي (مدير إدارة الإرشاد بعمل جولة إرشادية جديدة بمنطقة الخمس كبارى ببحر البقر بنطاق حي جنوب بورسعيد؛ بهدف التوعية عن ضرورة المشاركة في الحملة وأهمية التحصين والتسجيل والترقيم في الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها ووقايتها من الأمراض الوبائية الخطيرة، خاصة الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وعن أهمية التأمين على الماشية وأهمية رعاية وعلاج الحيوان ورفع مناعته، حيث استهدفت الحملة التوعية بالتربية المنزلية الآمنة للدواجن والذبح الآمن.