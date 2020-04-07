عكاظ السعودية: مليشيا الحوثي لا يمكن أن تكون شريكاً فاعلاً في السلام

تناولت صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الخميس، أفعال مليشيا الحوثي ومحاصرتها «خبزة» في البيضاء، وقصفها بالأسلحة الثقيلة، وإطلاق حزمة من الأكاذيب والشائعات عبر إعلامها لإيجاد ذرائع للعودة إلى المواجهات والحرب، واستهداف الأعيان المدنية داخل اليمن وخارجها.

فقالت في افتتاحيتها بعنوان (من يوقف العبث الإيراني؟)، إن تدشين مليشيا الحوثي لعمليات إرهابية ضد المدنيين في محافظة البيضاء في وقت يستعد المبعوثان الأممي والأمريكي لجولة في المنطقة؛ بهدف مناقشة تجديد تمديد الهدنة وسط تذمر قياداتها من توقف الحرب، يكشف أن هذه المليشيا لا يمكن أن تكون شريكاً فاعلاً في السلام، بل أداة حرب ودمار في يد طهران لتحقيق مصالح الملالي وأهدافهم كلما شعروا بأن مفاوضات الملف النووي في طريق مسدود.