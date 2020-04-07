كيا تبدأ بيع جيل جديد من السيارة سيلتوس غدا

تعتزم شركة كيا كورب، ثاني أكبر منتج سيارات في كوريا الجنوبية، طرح جيل جديد من السيارة سيلتوس باسم "ذا نيو سيلتوس" متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) صغيرة الحجم للبيع في الأسواق غدا.

وتعتبر السيارة "ذا نيو سيلتوس" أول نسخة محسنة لسيارة سيلتوس المطروحة في عام 2019، حيث تم الكشف عنها لأول مرة أمام الناس في معرض بوسان الدولي للسيارات بكوريا الجنوبية في يوم 15 يوليو الحالي، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وقالت الشركة، إن سيارة ذا نيو سيلتوس الجديدة تتميز بأناقة التصميم والجودة المتفوقة، بالإضافة إلى مختلف المواصفات للسلامة والتسهيلات، ويبلغ طولها 4.39 متر، وعرضها 1.8 متر، وارتفاعها 1.6 متر، وطول قاعدة العجلات 2.63 متر.

وتأتي السيارة بمحرك تربو سمارت ستريم بسعة 1.6 لتر يعمل بالبنزين وهناك خيار لموديل بسعة 2 لتر يعمل بالبنزين أيضا.

وستكشف الشركة مقطع فيديو ترويجي لسيلتوس الجديدة وعرض السيارة في مركز ويف للفنون في سول لمدة 3 أيام ابتداء من 28 من الشهر الجاري.

وقال مسئول في الشركة "تم تطبيق تصميم الأناقة ومواصفات قائمة على التقنيات الجديدة المتفوقة على سيارة ذا نيو سيلتوس، ونتوقع أن نحوز على رضاء كبير من الزبائن من خلال السيارة المتميزة بأحدث التقنيات".