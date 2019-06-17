الرئيس الصيني: الشباب هم بناة المستقبل والقوة الدافعة للتنمية الاجتماعية

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، أن الشباب يمثلون الأمل وهم بناة المستقبل، مشيرا إلى أن بلاده تعتبر الشباب دائما القوة الدافعة للتنمية الاجتماعية، وتشجعهم على إطلاق العنان لحيويتهم الشبابية عند المشاركة في بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية وتعزيزه.



وذكرت وكالة الأنباء الصينية شينخوا، أن ذلك جاء في رسالة تهنئة قدمها شي إلى المنتدى العالمي لتنمية الشباب، الذي بدأ اليوم الخميس في بكين.



وأعرب شي، عن أمله في أن يصبح المنتدى منصة مهمة تتيح للشباب في جميع أنحاء العالم المساهمة في التنمية العالمية، ويتم من خلالها حشد الجهود العالمية لتعزيز تنمية الشباب.



وقال إنه يتعين على الشباب في أنحاء العالم الدفاع عن السلام والتنمية والمساواة والعدالة والديمقراطية والحرية، التي هي قيم مشتركة للبشرية.



ودعا الشباب إلى دعم مبادرة التنمية العالمية بأفعال ملموسة، وتسهيل تنفيذ أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة.