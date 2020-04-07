سفير مصر بصربيا: الوسام الذي تلقده الرئيس السيسي يُقلد به عدد محدود من الرؤساء

قال باسل صلاح السفير المصري لدى صربيا، إن الوسام الذي قُلِّد به الرئيس عبد الفتاح السيسي في بلجراد، يعتبر الأعلى في البلاد، ولا يتم تقليده إلا لعدد محدود من الرؤساء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" عبر شاشة "cbc"، مساء الأربعاء، أن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش عبر بهذا الأمر عن تقديره وإعجابه الشديد بالرئيس السيسي والإنجازات التي تحققت سواء المشروعات العملاقة التي تنفذها مصر على الساحة الداخلية فضلا عن الدور الذي يقوم به الرئيس على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن هناك إعجابا شخصيا كبيرا من الرئيس الصربي بالرئيس السيسي وحكمته في إدارة الملفات الداخلية والخارجية.

ولفت إلى أن الرئيسين شهدا افتتاح منتدى رجال الأعمال المصري الصربي بحضور أكثر من 80 رجل أعمال من الجانبين، مشيرا إلى عرض أكثر من رؤية للمشروعات العملاقة التي تنفذها مصر على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكد أن هناك حالة من الانبهار أثيرت سواء من جانب الرئيس الصربي أو الحكومة أو رجال الأعمال، منوها بأن الجانب الصربي يعتبر مصر سوقا ضخمة وواعدة وتوجد بها الكثير من الفرص للاستثمار.