سفير ألمانيا بالقاهرة: نتفهم هدف الرئيس السيسي لمواجهة التغيرات المناخية

قال السفير الألماني في القاهرة، فرانك هارتمان، إن ألمانيا تتفهم هدف الرئيس عبدالفتاح السيسي ومصر الذي يشكل محور مؤتمر المناخ فيما يسمى "التكيف بشأن التعيرات المناخية" وتقليل الأضرار التي تعود على الدول الأكثر تضررا، وهي الدول الإفريقية، من جراء التغيرات المناخية.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس بمقر السفارة الألمانية بالقاهرة: "هدفنا إحداث التوازن بين تخفيف حدة الأضرار وتقليل الانبعاثات الحرارية، ومن ناحية أخرى التكيف مع التغيرات التاجمة عنها"، وشدد على الحاجة إلى خطط عمل وطنية طموحة تكون قابلة للمراجعة.

وأكد -خلال تعلقيه على زيارة الريس السيسي لألمانيا- أن مصر وألمانيا شريكان في سياسات المناخ، مشيرا إلى استضافة مصر قمة المناخ المقبلة، وانخراط ألمانيا -إحدى الدول الصناعية- في مواجهة التغيرات المناخية ومكافحة الأضرار الناتجة عنها.

وأوضح أن التغيرات المناخية تشكل أكبر تهديد للعالم، وقال إن رغم أزمات الطاقة والغذاء لكن قضية المناخ تتمتع باهتمام من جانب ألمانيا.