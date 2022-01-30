أسعار الغاز في أوروبا تتراجع بعد استئناف ضخ الغاز الروسي عبر نورد ستريم

تراجعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بعد استئناف روسيا لضخ الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم، أكبر خط لضخ الغاز منها إلى أوروبا، وذلك بعد صيانة استمرت عشرة أيام.

وبلغ معدل ضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا نحو 40% من القدرة الاستيعابية صباح اليوم، وهو تقريبا نفس المعدل الذي كان معمولا به قبل بدء أعمال الصيانة السنوية. وتظهر الطلبات أن الضخ سيظل عند نفس المستوى لمدة يوم واحد على الأقل.

ويقود الاستئناف إلى تهدئة المخاوف من أن روسيا ستوقف ضخ غازها، كما يقود إلى ارتياح في أوروبا في وقت تسابق فيه الزمن لتخزين الوقود قبل الشتاء.

ويواصل صناع السياسات في الاتحاد الأوروبي الإعداد للأسوأ، بخطة لتقييد استهلاك الغاز بنسبة 15%.

وانخفضت العقود الآجلة للغاز الهولندي، المعياري الأوروبي، بنسبة 5ر6% لتصل إلى 145 يورو لكل ميجاوات -ساعة، وجرى تداوله على انخفاض بنسبة 1ر4% عند الساعة التاسعة وخمس دقائق صباحا بتوقيت أمستردام.