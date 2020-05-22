إجراء 7816 عملية قلب ورمد بالمجان في الأقصر لغير القادرين



أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، إجراء 7816 عملية قلب وعيون لصالح المرضى غير القادرين من قرى وعزب ونجوع المحافظة وذلك بداية من العام 2009 حتى الآن.



وقال محمد حسين بغدادي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، إن دعم مرضى القلب والعيون يأتي استكمالاً لما تقوم به المديرية منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية ما يضاعف معاناة مرضى القلب غير القادرين من أهالي المحافظة.



وأوضح أن المديرية تستهدف خلال الفترة القادمة مضاعفة أعداد مرضى العيون والقلب في القرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجاً وفى أكبر المراكز الطبية المتخصصة في علاج أمرض العيون والقلب في الأقصر والتى تقدم لهم خدماتها الطبية والعلاجية.