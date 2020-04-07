حملات مكبرة على مواقف السرفيس والطرق بقطاع هضبة الأهرام

قام قطاع هضبة الأهرام بالاشتراك مع جهاز السرفيس ورجال مرور الجيزة، بشن حملة مكبرة استهدفت المرور علي مواقف سيارات الفان الموجودة داخل بوابات هضبة الأهرام ومراجعة تراخيصها وخطوط سيرها والتنبيه بالالتزام بالتعريفة المقررة والتنبيه على حسن معاملة المواطنين، وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف حملات الضبط وإزالة الاشغالات والتعديات.

وأوضحت المحافظة، أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد من السيارات انتهاء رخصة تسيير وبدون رخصة قيادة، وضبط عدد من موتوسيكلات الدليفري ومصادرة عدد ٢ سيارة نقل محملة بالكرتون مخالفة بدون تصريح، فضلا عن رفع جميع إشغالات الكافيهات ومصادرة كافة المحتويات وإيداعها بمخزن القطاع.