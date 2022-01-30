الشرطة الألمانية تفتح تحقيقا في استخدام مخدرات في حفل للحزب الاشتراكي الديمقراطي

فتحت الشرطة الألمانية تحقيقا في استخدام مخدرات مفقدة للوعي في حفل صيفي نظمه الحزب الاشتراكي الديمقراطي قبل أسبوعين.



وقالت الشرطة في العاصمة الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الخميس إنها تحقق في حالات تعرض فيها سبعة أشخاص إلى أضرار جسدية خطيرة.



وأبلغ إجمالي 14 شخصا أنهم شعروا بتوعك واختلال بالذاكرة بعد الحفل الذي استضافته مجموعة برلمانية من الحزب الاشتراكي الديمقراطي في السادس من يوليو. وذكرت الشرطة رغم ذلك أنه لم يتسن تقديم دليل على بعض الحالات.



ويحلل محققون صورا ومقاطع فيديو ويستجوبون الأشخاص الذين تأثروا بالمخدر، بالإضافة إلى ضيوف آخرين وموظفين. وتم توجيه التحقيق إلى الآن ضد شخص واحد لم يتم تحديد هويته، حسبما ذكرت الشرطة.



وشكت شابة تبلغ من العمر 21 عاما من الشعور بالتوعك والدوار والغثيان وفقدان الذاكرة بعد حضورها حفل الحزب الذي أقيم بالقرب من ديوان المستشارية.



ووفقا للبيانات، فقد أكلت الشابة وشربت في الحفل الذي ضم حوالي ألف ضيف، لكنها لم تتناول أي مشروبات كحولية.



وفي مساء نفس اليوم ذكرت الشابة أنها أصيبت بتوعك ودوار. وفي الصباح التالي لم تستطع تذكر ما حدث في المساء، وتم فحصها في المستشفى واستدعاء الشرطة.



ويتم استخدام عدة أنواع من العقاقير كمخدرات لتسهيل الاغتصاب، من بينها الكيتامين، وهو عقار مخدر في الطب البيطري، وحمض جاما-هيدروكسي بيوتيرات.



ويضع الجناة المواد سرا في مشروبات ضحاياهم لجعلهم عاجزين في مواجهة الاعتداء عليهم.