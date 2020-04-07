تراجع في أرباح ساب للبرمجيات بضغط من تداعيات الحرب في أوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سجلت أرباح شركة "ساب"، أكبر شركة للبرمجيات في أوروبا، تراجعا كبيرا في الربع الثاني، بسبب التكاليف المرتبطة بالحرب في أوكرانيا وتراجع مبيعات تراخيص البرمجيات.

وذكرت الشركة، ذات الثقل الكبير على مؤشر داكس، أن الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب، والمعدلة للتأثيرات الخاصة، تراجعت بنسبة 13% على أساس سنوي إلى 1.68 مليار يورو (1.71 مليار دولار).

وكان لتعليق العمليات في روسيا وبيلاروس على خلفية غزو أوكرانيا تأثير سلبي، يقدّر بـ160 مليون يورو.

وتراجعت الأرباح بعد الضرائب بنسبة 86% إلى 203 ملايين يورو، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى أن الاستثمارات في الشركات الناشئة لم تعد ناجحة كما كانت قبل عام.

وخفضت الشركة توقعاتها للأرباح التشغيلية للعام بأكلمه.

ورجحت الشركة تراجع الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب، وبعد تعديلها لتأثيرات العملة، بنسبة تتراوح بين 4 و8% هذا العام مقارنة بالعام السابق.

وارتفعت الإيرادات بشكل عام بـ13%، لأسباب على رأسها ضعف اليورو، وارتفاع عائدات البرامج السحابية بمقدار الثلث.

وأعلنت الشركة أنها تعتزم إعادة شراء المزيد من الأسهم من السوق.