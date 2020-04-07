روسيا تعلن التصدي لمحاولة استهداف قاعدة حميميم الجوية في سوريا وإسقاط مسيرتين

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية ان دفاعاتها الجوية تصدت "لاعتداءات نفذتها التنظيمات الإرهابية المنتشرة بمنطقة خفض التصعيد في (محافظة) إدلب (شمالي سوريا) بطائرات مسيرة" ، مضيفة أنها أسقطت اثنتين منها.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن المتحدث باسم القوات الروسية في سوريا أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرتين دون طيار قرب قاعدة حميميم الجوية مساء اليوم (الأربعاء)".

وأكد المسؤول العسكري الروسي أن "التنظيمات الإرهابية تواصل محاولاتها للهجوم على قاعدة حميميم بالطائرات المسيرة" وأن "قاعدة حميميم تعمل بشكل طبيعي ولم تقع إصابات أو أضرار نتيجة الهجوم".