وزيرة خارجية بريطانية: لن أرسل قوات بريطانية لأوكرانيا حال انتخابي رئيسة للوزراء

قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، إنها لن ترسل قوات بريطانية إلى أوكرانيا في حال انتخابها رئيسة للوزراء.



وأضافت في تصريح خاص لراديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إذاعة اليوم الخميس، أن الحكومة تفعل كل ما في وسعها لمساندة أوكرانيا في الحرب، حيث قادت بريطانيا التحالف الدولي في إرسال الأسلحة وفرض العقوبات، مشددة على أنها لا تؤيد التدخل المباشر للقوات البريطانية.



وأقرت تروس بأنها اخطأت حينما عارضت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قائلة: "كنت مخطئة وأنا على استعداد للاعتراف بأنني كنت مخطئة، ونحن بحاجة الآن إلى إطلاق العنان للاستثمار في بلدنا، نحتاج إلى إلغاء قوانين الاتحاد الأوروبي من دفاتر قوانيننا وأن نجذب المزيد من الأموال إلى الأعمال التجارية".