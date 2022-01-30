الكرملين يوضح حقيقة تدهور الحالة الصحية لبوتين

وصف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف، منشورات وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية حول المشاكل الصحية لرئيس روسيا بأنها «حشو»، مؤكدا أن صحة الرئيس الروسي على ما يرام.



وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، مساء الخميس، قال بيسكوف: «حسنا، صحته بخير. أنتم تعرفون وضع المعلومات الأوكرانية والأمريكية والبريطانية، فقد تم نشر الكثير من الأكاذيب في الأشهر الأخيرة عن صحة الرئيس. هذا ليس سوى حشو».



وفي وقت سابق، تطرق مدير الـ«سي آي إيه» في حديثه خلال مؤتمر «آسبن للأمن» إلى ما أشيع عن الحالة الصحية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وكشف أن المعلومات المتوفرة لدى الاستخبارات الأمريكية تفيد أن بوتين يتمتع بصحة جيدة.



فقد قال وليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية: «هناك شائعات شتى عن حالة الرئيس بوتين الصحية، ولكنه ممتلئ بالصحة على قدر علمنا».



كما أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، أن الكرملين سيعلن عن الوفد الروسي المُشكّل الذي يعتزم الذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الأسبوع المقبل.



وقال بيسكوف ردا على سؤال من الصحفيين عما إذا كان هناك تفاهم بشأن ما إذا كان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيرأس الوفد الروسي: «ليس هناك قرار بذلك بعد وعند اتخاذ القرار الصائب سنبلغ عنه».