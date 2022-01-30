أفادت شركة «نورد ستريم آي جي» ومشغلو «أوبال» و«نيل»، بأن الغاز بدأ في التدفق مرة أخرى عبر خط أنابيب «التيار الشمالي – نورد ستريم 1»، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة، وتوقف دام لـ10 أيام.



وبسحب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، بلغ التدفق المادي ما يقرب من 1.9 مليون متر مكعب، من الساعة 07:00 إلى 08:00 بتوقيت موسكو، أي حوالي 30% من السعة الإسمية.



في الوقت ذاته، تصل ترشيحات المستهلكين الأوروبيين إلى ما يقرب من 2.66 مليون متر مكعب في الساعة، أي 63.9 مليون متر مكعب يوميًا من الغاز.



وفي مقابلة مع «سبوتنيك» الناطقة بالروسية، قالت شركة «نورد ستريم»: «نحن بصدد استئناف ضخ الغاز، وسيستغرق الأمر عدة ساعات للوصول إلى الكميات المعلن عنها».