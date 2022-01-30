 بعد توقف دام 10 أيام.. روسيا تعلن استئناف إمدادات الغاز عبر خط نورد ستريم 1 - بوابة الشروق
الخميس 21 يوليه 2022 3:26 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من سيحسم بطولة كأس مصر لموسم 2021؟
النتـائـج تصويت

بعد توقف دام 10 أيام.. روسيا تعلن استئناف إمدادات الغاز عبر خط نورد ستريم 1

هديل هلال
نشر في: الخميس 21 يوليه 2022 - 3:01 م | آخر تحديث: الخميس 21 يوليه 2022 - 3:01 م
أفادت شركة «نورد ستريم آي جي» ومشغلو «أوبال» و«نيل»، بأن الغاز بدأ في التدفق مرة أخرى عبر خط أنابيب «التيار الشمالي – نورد ستريم 1»، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة، وتوقف دام لـ10 أيام.

وبسحب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، بلغ التدفق المادي ما يقرب من 1.9 مليون متر مكعب، من الساعة 07:00 إلى 08:00 بتوقيت موسكو، أي حوالي 30% من السعة الإسمية.

في الوقت ذاته، تصل ترشيحات المستهلكين الأوروبيين إلى ما يقرب من 2.66 مليون متر مكعب في الساعة، أي 63.9 مليون متر مكعب يوميًا من الغاز.

وفي مقابلة مع «سبوتنيك» الناطقة بالروسية، قالت شركة «نورد ستريم»: «نحن بصدد استئناف ضخ الغاز، وسيستغرق الأمر عدة ساعات للوصول إلى الكميات المعلن عنها».

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك